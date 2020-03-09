"Ростов" не забил пенальти, но уже отыгрался в большинстве! Онлайн огненной битвы за ЛЧ

Чемпионат России
21 тур
"Ростов" - ЦСКА - 1:1
Голы: Ерёменко, 31 - Сигурдссон, 25
Незабитый пенальти: Ерёменко, 22 (вратарь)
Текстовая трансляция
21 тур
"Ростов" - ЦСКА - 1:1
Голы: Ерёменко, 31 - Сигурдссон, 25
Незабитый пенальти: Ерёменко, 22 (вратарь)
Текстовая трансляция
"Ростов": Песьяков - Козлов, Чистяков (Саплинов, 13), Осипенко, Чернов - Глебов, Ерёменко, Попов - Зайнутдинов, Байрамян, Шомуродов.
ЦСКА: Акинфеев - Карпов, Дивеев, Магнуссон - Фернандес, Щенников - Ахметов, Бистрович, Обляков - Влашич, Сигурдссон.
Предупреждение: Глебов, 18
Удаление: Ахметов, 20
Перерыв Устоит ли ЦСКА во втором тайме? Голосуем в нашем опросе!
Перерыв Окончен этот сюрреалистичный тайм, в котором ростовчане калечили друга и заработали большинство и пенальти с выноса вратаря после стандарта у своих ворот, Ильзат Ахметов решил попробовать себя в вольной борьбе, Сигурдссон результативно пробежался со своей половины, а Ерёменко показал, что 11 метров для него - слишком близко.
45+3' ЦСКА резонно подаёт в штрафную каждый стандарт на чужой половине, но Магнуссон забежал в офсайд, да и пробил мимо.
45' Дриблёр Байрамян больше не играет впереди, так что игра "Ростова" упрощается: раз за разом идут забросы на высокого Саплинова, но Александр сбрасывает мяч в руки Акинфееву.
41' Довольно небрежно распоряжается мячом "Ростов": Чернов вместо нацеленного навеса запускает мяч на трибуну. Уверены, что шансов будет ещё предостаточно?
38' ЦСКА последние пару минут проводит на чужой половине. По-моему, команды не вполне понимают, как всё вот так получилось и ждут указаний от тренеров в перерыве. Даже лица у игроков какие-то растерянные.
36' Ну а теперь "Ростову" предстоит подумать, как взламывать оборону соперника. Каждый раз Ерёменко так, с отскоком от перекладины прямиком за ленточку, стрелять не сможет. Или сможет?
34' Просто не успеваешь менять заголовки - событий бы уже хватило на пару насыщенных матчей! Теперь все игры с участием ЦСКА будут такими?
31' А ведь Ерёменко вполне мог забивать бывшему клубу, который оставил после дисквалификации, и после нереализованного пенальти, но не попал в ворота.
И только я хотел написать, что обескураженным выглядит "Ростов", как Ерёменко разрядил пушку и с третьей, самой дальней попытки, пробил Акинфеева!
28' Ну что за игра, а? Не успеваешь понять, почему Ахметов, а не три центральных защитника, противостоял Шомуродову (там был угловой), как Акинфеев тащит пенальти, а Сигурдссон убегает от всех и забивает! Фантастика!
25' "Ростов" пошёл добивать соперника и пропустил Сигурдссона к своим воротам! Всё началось с промаха Байрамяна, а исландец пронёсся через полполя и открыл счёт!!!
23' По фолу последней надежды Ахметова, полагаю, вопросов нет - хватал как борец, хотя вроде бы не с Кавказа.
21' Аааааакинфеев тащит пенальти от Ерёменко!!!
19' А красную получает Ахметов!!!
18' "Ростов" пытается не заметить потери бойца и идти вперёд, но Глебову приходится срывать контрнаступление ЦСКА ценой жёлтой. Первая карточка в матче, хотя до Осипенко наиграл на две красные, если бы речь шла о сопернике.
14' Осипенко сильнейшим образом ударил не только по своему партнёру и обороне "Ростова", но и по атаке тоже. Ведь Козлова пришлось смещать в центр, а на позицию правого защитника оттягивать одного из лучших дриблёров чемпионата Байрамяна.
10' Шок-контент, конечно.
8' Вот это начинают Осипенко с Чистяковым встречу! Максим шипами разбивает партнёру голову в кровь! Хаджикадунич-то дисквалифицирован, кого ставить в центр обороны?!
5' Что до нюансов расстановок, то Чистяков располагается правее Осипенко в новой паре центральных защитников "Ростова". Обляков ожидаемо левее в центре полузащиты ЦСКА.
2' Приятно, что игра пройдёт при улыбчивой солнечной ростовской погоде. В Ростове аж плюс 18!
13.59. Легенда "Таганрогской птицефабрики" Роман Адамов вынес на поле трофей Тинькофф РПЛ!
13.55. На этот раз скандалов с рукопожатиями не ожидается: дисквалифицированный Виктор Гончаренко на трибуне, а Сергей Овчинников надеется, что все футболисты восстановились после 120 минут дерби. "Так или иначе нужна ротация определённая, отталкиваемся от состояния футболиста", - ответил Босс на вопрос об отсутствии Чалова. Невероятно дипломатично и складно говорил Сергей Иванович на предматчевом интервью - будто разговор шёл не с тренером, а с гендиректором.
13.49. В свете последних событий рассказать о составе третьей команды, судейской, будет рассказать не то что не лишним, а обязательным пунктом: Владислав Безбородов будет главным в поле, а Станислав Васильев и Игорь Демешко уже заняли места в ВАР-центре. Упрочат ли они и без того внушительное лидерство "Ростова" по пенальти в свои ворот? Уже девять 11-метровых было пробито жёлто-синим.
13.45. Валерий Карпин заявил о задаче выиграть матч с ЦСКА и дал понять, что сегодня мы дождёмся официального возвращения Павла Мамаева в большой футбол. А вот Ионов пропустит ещё пару недель.
13.30. Вы вряд ли забыли, как в первом круге "Ростов" изничтожил "армейцев" на контратаках - уж слишком яркой получилась победа со счётом 3:1. Вряд ли жёлто-синие получат столько же пространства в домашнем матче, но, судя по первым двум играм года, проблемы ЦСКА за зиму не испарились.
13.09. Сейчас, когда уже понятно, какие личности сегодня выйдут на поле с первых минут, самое время спрогнозировать исход встречи в нашем опросе!
Здесь эта задача неимоверно трудна: теряются даже букмекеры, дающие примерно равные коэффициенты! Совсем не большим фаворитом идёт ЦСКА, но после возобновления чемпионата лучше себя показали, пожалуй, ростовчане, которые играют дома и не играли 120 минут в матче, отнявшем все силы и эмоции.
13.02. Таким образом, Карпин сделал (а вернее был вынужден сделать) два изменения в составе по дисквалификациям. Выбор Гончаренко сравниваем уже не с туром чемпионата, а с кубковым дерби: Магнуссон вместо Васина, Щенников вместо Набабкина, Обляков вместо Кучаева. Как отмечал тренер после игры со "Спартаком", у него теперь есть длина скамейки и возможность для ротации.
12.57. Валерий Карпин по-прежнему не может рассчитывать на Ионова, Павел Мамаев только восстановился от травмы, а Хаджикадунич с Норманном получили от Лапочкина карточки в Грозном и пропускают игру.
Поэтому в "Ростове" дебютирует российская пара центральных защитников Чистяков-Осипенко, также в старте появляются Глебов и Зайнутдинов.
12.55. Составы команд на первый (и сразу огненный) матч дня уже известны.
Отметим отсутствие Фёдора Чалова, попавшего под огонь критики после двух матчей этого года. Однако своего шанса не получил и Шкурин - в атаке сыграют Сигурдссон и Влашич. Место левого защитника займёт Георгий Щенников.
12.46. У календаря российского чемпионата много более важных недостатков, но ещё и есть один менее обсуждаемый: несбалансированность. Некоторые дни обделены яркими вывесками (как вышло с субботой и воскресеньем), а некоторые - прямо изобилуют и заставляют весь день проводить у экрана.
С другой стороны, точно ли это недостаток? В понедельник мы увидим много отличного по российским меркам футбола. "Спартак" с ЦСКА на неделе подарили надежду, что хорошим он может получиться и не только по нашим стандартам.
Правда, на этот раз у сдвига всех топ-матчей на один день есть определённая причина - все команды РПЛ, игравшие в матчах Кубка, проводят свои матчи в выходной понедельник. Ну а мы не можем упустить возможности посмотреть на "Спартак" и все команды топ-5, кроме "Локомотива", разом!
Фото: Александр Фёдоров / "СЭ", РПЛ