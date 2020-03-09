Смородская в эфире телеканала "Матч премьер" сообщила, что у нее есть доказательства, что игра с "Анжи" в сезоне 2011/2012 под руководством Красножана была договорной.
"Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живет. Я на нее не обижен ни за прошлое, ни за нынешние слова. Понятно, что нельзя одинаково относиться к людям, которые делают тебе добро, и к тем, которые гадят. С другой стороны, для меня ее просто не существует. Что я, на несуществующие вещи буду обижаться?", - цитирует Красножана "РБ-Спорт".
Красножан работал главным тренером "Локомотива" с 2010 по 2011 год.
"Ее для меня не существует". Красножан прокомментировал слова Смородской о договорном матче
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Красножан прокомментировал вчерашние слова бывшего президента клуба Ольги Смородский о том, что он был уволен из-за договорного матча.
Фото: РИА Новости
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