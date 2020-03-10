"У сегодняшнего "Спартака" план один: поймать соперника на контратаке и забить гол, а затем ждать, когда противник пойдет отыгрываться, и вновь ловить его на быстрых ответных атаках. Сразу вспоминается матч первого круга с "Локомотивом", когда красно-белые 3 раза удачно провели 3 контратаки и забили 3 мяча.
А что касается позиционных атак, то тут согласен на 100 процентов — у "Спартака" очень большие проблемы в этом компоненте игры. Если спартаковцы оказываются вынуждены атаковать позиционно, то просто не знают, что делать с мячом", — цитирует Аленичева "МК".
В прошедшем туре чемпионата России "Спартак" на своём поле уступил "Краснодару" со счётом 0:1. Единственный мяч в составе "быков" на счету нападающего Ари, который с пенальти переиграл Александра Максименко.
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Следующий матч команда Доменико Тедеско проведёт 14-го марта на выезде с "Оренбургом".
Материалы о матче "Спартак" - "Краснодар" :
Холодный душ для «Спартака». «Краснодар» напомнил команде Тедеско об угрозе вылета
Сафонов - 5, Ари - 4, Зобнин - 3, Кутепов - 2. Оценки по итогам матча "Спартак" - "Краснодар"
Аленичев: "Спартак" не знает, что делать с мячом при позиционных атаках
Экс-главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение "красно-белых" в матче 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:1).
Фото: РИА Новости
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