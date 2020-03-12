"Оскорбительные выкрики в адрес игрока "Ахмата" – штраф "Локомотиву" в 80 тысяч рублей, при повторе нарушения будут применены более строгие меры. Сухина покидал техническую зону – штраф 20 тысяч рублей. Крыховяк не стал ждать интервью в перерыве матча и ушёл в раздевалку – штраф 50 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Напомним, по ходу матча "Локомотив" - "Ахмат" фанаты московского клуба выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Дениса Глушакова. Футболист выступал за железнодорожников с 2008 по 2013 год.
“Локомотив” заплатит штраф за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Глушакова
На последнем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС были оглашены меры, предпринятые в адрес клубов по итогам 21-го тура Тинкофф-РПЛ.
ФК "Ахмат"
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