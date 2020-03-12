“Локомотив” заплатит штраф за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Глушакова

На последнем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС были оглашены меры, предпринятые в адрес клубов по итогам 21-го тура Тинкофф-РПЛ.



ФК "Ахмат"