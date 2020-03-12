- Конечно, мы, игроки, предпочли бы играть матчи с болельщиками. Но эта ситуация уникальная. В ближайшие дни многие матчи будут сыграны при закрытых трибунах. В этом случае не собирайтесь около стадионов. Оставайтесь дома и болейте перед телевизорами. Если мы будем нести ответственность сейчас, мы вернемся к нормальному состоянию раньше, - написал Крыховяк в инстаграме.
Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин внёс запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 5000 человек.
Крыховяк попросил болельщиков смотреть футбол дома
Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк попросил фанатов смотреть футбол дома из-за угрозы коронавируса.
Источник: Rusfootball.info
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