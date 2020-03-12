Крыховяк попросил болельщиков смотреть футбол дома

Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк попросил фанатов смотреть футбол дома из-за угрозы коронавируса.
Источник: Rusfootball.info
- Конечно, мы, игроки, предпочли бы играть матчи с болельщиками. Но эта ситуация уникальная. В ближайшие дни многие матчи будут сыграны при закрытых трибунах. В этом случае не собирайтесь около стадионов. Оставайтесь дома и болейте перед телевизорами. Если мы будем нести ответственность сейчас, мы вернемся к нормальному состоянию раньше, - написал Крыховяк в инстаграме.

Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин внёс запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 5000 человек.


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Теги: Локомотив Крыховяк Коронавирус
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