Крыховяк попросил болельщиков смотреть футбол дома

Полузащитник московского " Локомотива " Гжегож Крыховяк попросил фанатов смотреть футбол дома из-за угрозы коронавируса.

Источник: Rusfootball.info

- Конечно, мы, игроки, предпочли бы играть матчи с болельщиками. Но эта ситуация уникальная. В ближайшие дни многие матчи будут сыграны при закрытых трибунах. В этом случае не собирайтесь около стадионов. Оставайтесь дома и болейте перед телевизорами. Если мы будем нести ответственность сейчас, мы вернемся к нормальному состоянию раньше, - написал Крыховяк в инстаграме.



Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин внёс запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 5000 человек.

