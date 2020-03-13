"В нашей работе важны секунды. 20-30 секунд. В обычной жизни — это ничто. Когда я еду в московском метро, один поезд уезжает, приезжает другой, и проходит всего минута.
Наша цель — правильные решения. Но, приобретая опыт, мы стараемся сократить время на просмотр повторов с помощью VAR. Даже одна минута считается долго»", — цитирует Кашшаи Sport24.
Виктор Кашшаи стал главой департамента судейства РФС в январе этого года, сменив на этом посту Александра Егорова.
Напомним, что система видеоповторов используется во всех матчах после возобновления чемпионата России по футболу.
В первом круге VAR использовался лишь в нескольких матчах тура.
Кашшаи: мы должны сократить время просмотра VAR
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал работу системы видеоповторов VAR.
Фото: AS
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