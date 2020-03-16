"Никто из нынешнего ЦСКА не курит. У молодых — умненьких, кто хочет чего-то добиться в жизни — головы работают не как у нас. Я давно думал: программа по борьбе с курением бесполезна. Оказалось, я ошибался: работает. Нынешнее поколение в разы лучше следит за здоровым образом жизни", — цитирует Овчинникова Sport24.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В минувшем туре "армейцы" на своём поле сыграли вничью с "Уфой" - 0:0.
В 23-м туре у ЦСКА запланирована домашняя игра против "Зенита", лидирующего в чемпионате с девятиочковым отрывом.
Овчинников: никто из нынешнего ЦСКА не курит
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, как обстоит дело с курением у нынешних игроков "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
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