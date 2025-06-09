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Аленичев: "Зенит" многим надоел - вся Россия болела за "Краснодар"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался о предпочтениях болельщиков в чемпионской гонке сезона-2024/25 РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Зенит" уже надоел многим, за исключением, конечно, питерских болельщиков. Понятно, что каждый болельщик поддерживает свою команду. Но когда уже все понимали, что их команда не станет чемпионом, вся страна болела за "Краснодар", за исключением болельщиков "Зенита". То, что сделал Галицкий — феноменальный показатель. Они абсолютно заслужили это чемпионство", - приводит слова Аленичева "СЭ".

По итогам сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги первое место в итоговой турнирной таблице занял футбольный клуб "Краснодар", который в 30 матчах набрал 67 очков и впервые в своей истории стал чемпионом России. Второе место в турнирной месте занял петербургский "Зенит", который отстал на одно очко и, тем самым, прервал шестилетнюю серию из чемпионств.

Напомним, "Зенит" является десятикратным чемпионом России. На следующий сезон руководство петербургского клуба уже поставило команде задачу вновь стать чемпионом России.

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