Божович: наши проблемы в реализации

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги встречи 22-го тура чемпионата России с "Тамбовом".



Напомним, матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Тамбова". Самарский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.



"Ошибка Чернова не решающий момент. Кто-то другой тоже бы ошибся. Наши проблемы в реализации моментов. Если бы мы забили, такой проблемы не было бы. По-настоящему голевых моментов у нас не было", — рассказал Божович.