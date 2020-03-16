Четвертьфинальный матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесен из-за коронавируса

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен.



Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Точная дата встречи пока неизвестна.Изначально встреча должна была состояться в начале марта в Ярославле. Но из-за плохого качества газона было принято решение перенести матч на 18-е марта. Но и теперь игра перенесена на неопределенный срок. Причина - угроза распространения коронавируса.