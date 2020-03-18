"Команда в отпуске до 1 апреля, все игроки получили план индивидуальных занятий. Легионеры находятся в России, тестирования нет. Сегодня в клубе главный врач Александр Резепов прочитал лекцию о профилактике коронавируса", — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.
Вчера было объявлено о приостановке всех турниров, проходящих под эгидой РФС из-за распространения коронавируса. Матчи РПЛ приостановлены минимум до 10-го апреля.
Тульский "Арсенал" располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
По актуальным данным число зараженных вирусом COVID-19 в мире превысило 200 000 человек. Погибло более 8000 человек.
Футболисты тульского "Арсенала" ушли в отпуск до апреля из-за коронавируса
Игроки тульского "Арсенала" получили отпуск до 1-го апреля.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
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