- В России девушки делают все для тебя? Тут имеет значение, что у тебя есть. В ночном клубе ты хорошо одет, рядом стоит шампанское и девушки сами падают тебе в объятия. Даже не обязательно говорить на одном языке. Особенно в Москве.
Вместе с тем в России полно хороших женщин с большим сердцем. Вероятно, они не одобряют поведения других девушек. Просто на дискотеке или шопинге не встретишь того, на ком хочется жениться. В Краснодаре стало получше, поспокойнее, город меньше. Плюс в Москве встретил девушку, на которой женился и уехал с ней в Краснодар, - цитирует Ари "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Райана Сантоса.
Ранее Ари раскритиковал руководство России, считая, что они преуменьшают количество заболевших коронавирусом в России. Позже русский бразилец заявил, что его слова не правильно поняли.
В нынешнем сезоне Ари забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи в 18 матчах чемпионата России.
Ари - о русских девушках: в ночном клубе они сами падают тебе в объятия
Нападающий "Краснодара" Ари высказался о русских девушках.
Источник: Rusfootball.info
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