- Я сейчас в Москве, за границу выезжать нельзя, поэтому нахожусь дома. Особо дефицита товаров не замечаю, но вроде меньше стало товаров. То, что надо, берем, а такого, что нечего купить — нет. Пока не запасался продуктами, надеюсь, до этого не дойдет и все наладится как в мире, так и в стране.
Двоякое ощущение от коронавируса, но в любом случае нужно предостерегаться и выполнять то, что говорят врачи. Поэтому сидим дома, моем руки и меньше куда-то выходим. Что касается походов в кино и других развлечений, то нам никто не запрещал это. Но сами стараемся меньше находиться в местах скопления людей. Пока эти походы на паузе, - цитирует футболиста Sport24.
Тимофеев: особо дефицита товаров не замечаю, но вроде их меньше стало
Полузащитник московского "Спартака" Артём Тимофеев, выступающий на правах аренды за самарские "Крылья Советов", рассказал, закупается ли он продуктами во время карантина.
Источник: ФК "Спартак"
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