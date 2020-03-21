Тимофеев: особо дефицита товаров не замечаю, но вроде их меньше стало

Полузащитник московского "Спартака" Артём Тимофеев, выступающий на правах аренды за самарские "Крылья Советов", рассказал, закупается ли он продуктами во время карантина.
Источник: ФК "Спартак"
- Я сейчас в Москве, за границу выезжать нельзя, поэтому нахожусь дома. Особо дефицита товаров не замечаю, но вроде меньше стало товаров. То, что надо, берем, а такого, что нечего купить — нет. Пока не запасался продуктами, надеюсь, до этого не дойдет и все наладится как в мире, так и в стране.

Двоякое ощущение от коронавируса, но в любом случае нужно предостерегаться и выполнять то, что говорят врачи. Поэтому сидим дома, моем руки и меньше куда-то выходим. Что касается походов в кино и других развлечений, то нам никто не запрещал это. Но сами стараемся меньше находиться в местах скопления людей. Пока эти походы на паузе, - цитирует футболиста Sport24.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Тимофеев Крылья Советов Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Прядкин: РПЛ возобновится не раньше 24 апреля
"Портсмут" сообщил о заражении коронавирусом трёх футболистов команды
Прядкин: не рассматриваем вопрос игры без зрителей в РПЛ
Чалов рассказал, как он отреагировал на предложение "Кристал Пэлас" 1
Тимофеев: особо дефицита товаров не замечаю, но вроде их меньше стало 1
Кучаев: купил достаточно много гречки, макарон, риса. Все равно эта еда хранится долго, не пропадет 8
Агент Чалова: "Кристал Пэлас" предложил за Фёдора 27 млн евро, но ЦСКА отказал 5
Джорджевич подарил медцентру в Черногории респиратор за 20 тысяч евро 1
Китайский форвард "Эспаньола" У Лэй заболел коронавирусом
Тимощук - о коронавирусе: на данный момент у всех в "Зените" ничего не выявлено
Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен: думаю, раньше конца апреля - начала мая чемпионат вряд ли возобновится 2
"Интер" намерен арендовать у "Барселоны" Коутиньо
СМИ: Марко Николич летом станет главным тренером "Локомотива" 14
Президент мексиканской футбольной лиги заразился коронавирусом
Клопп: даже во сне думаю о своих парнях
Тимощук: нынешний сезон нужно доиграть, чтобы не было разговоров о незаслуженном чемпионстве "Зенита" 15
Куман хочет однажды возглавить "Барселону"
Малком: Неймар - один из лучших футболистов в мире
Нападающий "Локомотива" пожертвовал 20 тысяч евро на медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом 1
"Лейпциг" провел совместную тренировку команды
Экс-игрок сборной Украины принял участие в челлендже "Оставайся дома" и почеканил туалетную бумагу в супермаркете 2
Игрок "Атлетико" рассказал, какой в Мадриде штраф за нарушение карантина 1
Де Врей: Месси и Роналду очень опасные игроки. Мбаппе - просто кошмар 1
"Матч ТВ" приобрёл права на чемпионат Австралии 15
Малком: пытаюсь применять в "Зените" то, что научился у Месси 2
"Наполи" 25 марта возобновит тренировки
Дзюба - Кокорину: тебе 32 года. Не блефуй, хрю 4
"У нас великолепный президент, который в обиду не даст". Юран - ситуации с пандемией коронавируса 4
Малком ответил, готов ли выступать за сборную России 18
Лучшие легионеры РПЛ. Веллитон: натурализация, травма пятки, конфликт с Акинфеевым
Все новости