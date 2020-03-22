РПЛ показала претендентов на лучший гол марта (видео)

?? Настало время выбрать лучший гол #ТинькоффРПЛ в марте!



Голосуйте за самый красивый гол месяца в нашей группе ВКонтакте https://t.co/UzR5WkOaq9 ?

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? Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

?#РПЛтопчик pic.twitter.com/ScRbUjseZ3