РПЛ показала претендентов на лучший гол марта (видео)

?? Настало время выбрать лучший гол #ТинькоффРПЛ в марте!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020
Голосуйте за самый красивый гол месяца в нашей группе ВКонтакте https://t.co/UzR5WkOaq9 ?
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? Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
?#РПЛтопчик pic.twitter.com/ScRbUjseZ3
В этом сезоне лучший гол месяца выбирают болельщики, эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".
На данный момент в РПЛ сыграно 22 тура. В турнирной таблице с девятиочковым отрывом лидирует "Зенит".
Матчи РПЛ приостановлены, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.