Тедеско, Семин и Федотов претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в марте

?? Кто из наставников был лучшим в марте?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020
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В числе претендентов награду: Юрий Семин ("Локомотив", 7 очков в 3-х матчах), Сергей Матвеев ("Краснодар", 6 очков в 3-х матчах), Кирилл Новиков ("Динамо", 6 очков в 3-х матчах), Доменико Тедеско ("Спартак" 6 очков в 3-х матчах) и Владимир Федотов ("Сочи", 9 очков в 4-х матчах).
В прошлый раз (в декабре 2019-го года) лучшим тренером РПЛ стал Игорь Черевченко ("Арсенал" Тула).
Решение о лучшем специалисте в марте будет приниматься болельщиками, экспертами РПЛ и телеканала "Матч Премьер".
В настоящий момент матчи РПЛ приостановлены до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
После 22-х туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", набравший 50 очков и опережающий ближайших преследователей на 9 очков.