Об этом сообщает telegram-канал "Мутко против".
По сведениям источника, сейчас в здание ежедневно ходит лишь несколько человек, а остальные переведены на домашнюю работу, включая Давида Берова, который первым заразился коронавирусом в России.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат России приостановлен до 10 апреля.
Источник: сотрудники РФС перешли на дистанционную работу
Российский футбольный союз перешёл на дистанционный метод работы.
Источник: "СЭ"
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