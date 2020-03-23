Беленов: продолжительность жизни в РФ меньше 65 лет. Платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер

Александр Беленов из "Уфы" прокомментировал поднятие пенсионного возраста в Российской Федерации.
Фото: Р-Спорт
"Поправки в Конституцию? Если честно, я просто в шоке. В третий раз за десять лет. Про пенсию и говорить не буду. Мама сказала, что ей 800 рублей прибавили. Супер, страна развивается! Знаю, как непросто живётся простым людям в регионах. У мамы пенсия 14 тыс., а семь тысяч — коммуналка. Вот тебе семёра, проживи на неё! Как вообще можно работать до 65 лет, когда средняя продолжительность жизни для мужчин не многим больше? То есть платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер. Ну отдайте эти деньги моей семье хотя бы, это же логично?" — цитирует Беленова "Чемпионат".

22 апреля 2020-го года пройдёт Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации.

В России с 1 января 2019 года проходит пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию увеличивается. К 2024 году он постепенно поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионерами считаются женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет.


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Теги: Беленов Уфа
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