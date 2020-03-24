- Конечно, есть много больших отличий, потому что Португалия и Италия очень похожи друг на друга, мы "латиносы". У нас одинаковые привычки, мы одинаково выражаемся. Мы не совсем такие же, но похожи. Да, конечно, мы улыбаемся чаще, чем русские.
Я бы сравнил русских больше с англичанами: серьёзнее, почтительнее. На первый взгляд кажется, что люди злые, но это не так. Теперь я стал лучше узнавать людей. Действительно удивлён добротой русских, - цитирует португальца пресс-служба "Локомотива".
Напомним, Мариу был арендован "железнодорожниками" у итальянского "Интера".
Сейчас сезон в чемпионате России остановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса. "Локомотив" после 22 туров РПЛ занимает вторую строчку с 41 очком.
Мариу: русские похожи на англичан. Кажется, что люди злые, но это не так
Полузащитник московского "Локомотива" Жоао Мариу сравнил жителей стран, в которых он жил.
Источник: Rusfootball.info
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