Игрок "Уфы" выполнил челлендж "Оставайся дома" в супермаркете

Нападающий "Уфы" Николай Гиоргобиани принял участие в челлендже "Оставайся дома".

#stayathomechallenge выходит на новый уровень благодаря Николаю Гиоргобиани! ? ? И да, мы ждём это видео на @433 ? pic.twitter.com/IS9RcX4KnB — ФК УФА (@UfaFc) March 24, 2020

- #stayathomechallenge выходит на новый уровень благодаря Николаю Гиоргобиани! И да, мы ждём это видео на 433[ресурс с подборкой футбольных видео], - подписала публикацию пресс-служба клуба.Челлендж "Оставайся дома" заключается в том, что футболисты набивают рулон туалетной бумаги дома.Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.