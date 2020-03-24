"Наверное, такого игрока хотел бы видеть в составе каждый тренер премьер-лиги. Но никто вам сейчас не скажет, как дальше будут развиваться события. Саша — очень квалифицированный, универсальный форвард. И голы умеет забивать, и здорово работает на команду", — приводит слова Федотова "Спорт-Экспресс".
Кокорин находится в "Сочи" на правах аренды до конца сезона из питреского "Зенита". Ближайшим летом у Александра Кокорина заканчивается контракт с "сине-бело-голубыми".
Несколько дней назад в СМИ в СМИ появилась информация, что руководство "Сочи" желает сохранить Кокорина в клубе и предложить ему полноценный контракт.
В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
"Сочи" теперь занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.
Федотов: такого игрока, как Кокорин, хотел бы видеть в составе каждый тренер РПЛ
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал игру форварда команды Александра Кокорина.
Фото: РИА Новости
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