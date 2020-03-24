Федотов: идите и докажите, что матч "Сочи" - "Оренбург" был договорным

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов ответил на информацию о том, что недавний матч "Сочи" - "Оренбург" (5:1) мог носить договорной характер.

Фото: РИА Новости