"Неспортивный характер встречи с "Оренбургом"? (Смеется) Даже не хочется это обсуждать и читать таких критиков. Негативных откликов всегда хватает. Но мы не обращаем на это внимания. Могут писать все что угодно. Но вы спросите любого игрока и в "Оренбурге", и в "Сочи". Знаю, что президент соперника настраивал футболистов на то, что против нас – чуть ли не самый принципиальный матч.
Если захотеть, можно в принципе ко всему придраться. Написать, например, про "Урал", который проиграл "Зениту" – 1:7... Или из-за автогола в нашей игре с "Оренбургом" выдумывать какую-то подоплеку. Это просто несерьезно! Сразу кричать, что кто-то не упирался и это договорной матч... Как так можно? Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, идите и докажите. А голословно утверждать... На мой взгляд, за свои слова надо отвечать!" — приводит слова Федотова "Спорт-Экспресс".
11-го марта "Сочи" на своём поле обыграл "Оренбург" со счётом 5:1 в перенесенном матче 18-го тура РПЛ.
Отметим, что Владимир Федотов в зимнее трансферное окно возглавил "Сочи", перейдя из "Оренбурга". В марте 53-летний специалист был признан лучшим тренером РПЛ. "Сочи", под руководством Федотова, в марте одержал 3 победы в 4-х матчах.
После 22-х туров сочинцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.
Федотов: идите и докажите, что матч "Сочи" - "Оренбург" был договорным
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов ответил на информацию о том, что недавний матч "Сочи" - "Оренбург" (5:1) мог носить договорной характер.
Фото: РИА Новости
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