"Ситуация в России с коронавирусом? Я могу судить только со своей колокольни, у меня нет полной и объективной картины происходящего. Чемпионат России по футболу и другие соревнования приостановлены. Все игроки сейчас тренируются по разработанным тренерским штабом индивидуальным планам, чтобы поддерживать оптимальную физическую форму, находясь дома. При этом я категорически отказываюсь верить в то, что здесь возможна трагическая ситуация, аналогичная сегодняшней итальянской. Верю, что Россия знает, как справиться с ней", — цитирует Сканавино DP.ru.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России с девятиочковым отрывом.
Напомним, что сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Ранее некоторые российские футбольные функционеры выступили за досрочное завершение сезона РПЛ.
По актуальным данным в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом.
Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 530 000 человек. Погибло более 24 000 человек.
Тренер "Зенита": не верю, что в России, как в Италии, возможна трагическая ситуация с коронавирусом
Тренер "Зенита" по физподготовке Андреа Сканавино прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Фото: ФК "Зенит"
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