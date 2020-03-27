Гендиректор "Ахмата" - об урезании зарплат: есть контракты, мы не можем их переделать

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о возможности урезания зарплаты у игроков в связи с коронавирусом.

Источник: ФК "Ахмат"