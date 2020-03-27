- Урезание зарплат на 30-50%? У нас в клубе такого обсуждения пока нет. Урезать, наверное, всем хотелось бы. Но есть контракты, их мы переделать не можем – только если это будет воля футболистов, персонала.
Пока это не рассматривается. Когда будет рекомендация от УЕФА, и такой вопрос тоже прорабатывается – тогда будем думать, - цитирует Айдамирова Sport24.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Гендиректор "Ахмата" - об урезании зарплат: есть контракты, мы не можем их переделать
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о возможности урезания зарплаты у игроков в связи с коронавирусом.
Источник: ФК "Ахмат"
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