Арбитр, конфликтовавший со Слуцким, выпустит книгу с правдой о коллегах

Голландский арбитр Сердар Гезюбюйюк, конфликтовавший с нынешним тренером "Рубина" Леонидом Слуцким, сообщил, что издаст книгу.
Источник: getty images
- Сегодня я счастлив, что сумел удержаться, несмотря ни на что, и продолжил карьеру. Когда-нибудь за все это придет расплата. Я ничего не забываю. Этот коллега еще работает на матчах чемпионата Голландии. В книге вы узнаете обо всем, что он говорил и делал. Никогда не забуду, какой имидж мне создали в первые годы, и как из-за этого страдали моя семья и моя жена. Столько всего произошло. Для многих то, что я напишу, станет шоком, - рассказал Гезюбюйюк на youtube-канале Энди ван дер Мейде.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в мире европейские чемпионаты были приостановлены.


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Теги: Рубин Слуцкий
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