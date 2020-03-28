- Канделаки успела начать торговлю масками по тысяче рублей за пяток, а для канала ничего придумать не смогла.
Занята рассуждениями об индексах мировых экономик.
Чемпион бездарности. Карусели проиграла. Куда разумней наживаться на беде, копеечные маски по цене патчей продавать.
Это даже в этический кодекс глистов не вписывается, - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Сегодня стало известно, что самой рейтинговой спортивной программой недели в России стала передача "Чик-зарядка" на телеканале "Карусель".
Тина Канделаки начала продажу медицинских масок под своим брендом. Комплект из пяти штук стоит 980 рублей.
Напомним, что все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. В футбол играют лишь в Белоруссии, чей чемпионат сейчас транслируется на "Матч ТВ".
Уткин - о рейтингах "Матч ТВ": Канделаки успела начать торговлю масками, а для канала ничего не придумала
Футбольный блогер Василий Уткин в резкой форме прошёлся по деятельности генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.
Источник: Вечерний Ургант
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