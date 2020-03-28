Ранее Уткин, на фоне информации о рейтинге спортивных передач в России за неделю, раскритиковал Канделаки, а также выразил недоумение её торговлей медицинскими масками по завышенной цене.
- И вдруг все закончилось, Василий. Стадионы бурлят, команды, хлопая мальчишек по ладошкам, выходят на поле. Прямые трансляции, соскучившись, смотрит вся страна.
По бетонной лестнице в будку к микрофону и мониторам легко взбегает поджарый комментатор. Он тоже изголодался по игре. Судья дает свисток, и планета вновь начинает свое движение.
Вот так закончится вынужденная перезагрузка. Но для кого-то мир практически не изменится: желчь по-прежнему будет давить на связки, злоба будет идти рука об руку с одышкой, а ночами будет сниться бутылка хорошего грузинского вина. Но ничего: грусти и отчаянию должно быть место и в новом мире. Для контраста и ощущения кармической справедливости происходящего, - написала Канделаки в telegram-канале.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Единственным европейским чемпионатом, который продолжили, оказался белорусский. Именно он сейчас транслируется на "Матч ТВ".
"Желчь по-прежнему будет давить на связки". Канделаки ответила Уткину
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на выпад в свой адрес от футбольного блогера Василия Уткина.
Источник: РИА Новости
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