Ранее Канделаки ответила критикам телеканала "Матч ТВ".
- Без спорта, бездарная женщина, плохо не федеральному каналу, а всем. Всем нам. А ты, бездарная женщина, не можешь показать за неделю ничего более привлекающего внимание публики, чем спортивная программа канала Карусель - а именно утренняя зарядка. Вот о чем идет речь. Лично к тебе, бездарная жадная женщина, люди, живущие своим трудом в профессии, испытывают только презрение. Потому что именно такие показатели называется "ниже плинтуса". А вместо нее ты спекулировала масками. По тысяче рублей за пять штук, я никогда не устану повторять.
И сейчас есть только один способ сделать так, чтобы твой канал наконец-то уделал Карусель. Это назначить тебя главной по Карусели. Ведь именно зарядку ты проводила в месте концентрации всяческого начальства, когда поздравила с победой игрока сборной России Сердара Азмуна... Мир изменится, но останется одно: где Тина Канделаки, там унитазно бездонный провал. Жалкая, которую не жалко, - написал Уткин в телеграм-канале.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига, как и все европейские чемпионаты, кроме белорусского, была приостановлена. В России зафиксировано свыше 1500 случаев заражения коронавирусом.
Уткин - Канделаки: бездарная женщина. Где она, там унитазно бездонный провал
Футбольный блогер Василий Уткин ответил на слова генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.
Источник: Вечерний Ургант
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