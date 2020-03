Глушаков, Джикия, Ребров и другие помогли фанатам "Спартака" купить продукты для ветеранов и больных

View this post on Instagram

Благодарности пост! В эти непростые времена как никогда начинаешь понимать значимость слова единство ?? Мы от всей души хотим поблагодарить ВСЕХ кто помогает нам в деле заботы о ветеранах и группе риска. Сказать спасибо КАЖДОМУ, кто внёс свою лепту в приобретении продуктов. Выразить отдельный респект всем нашим волонтёрам ??? И конечно же направить самые тёплые слова а адрес наших нынешних и бывших игроков, которые вложились не словом, а делом! Это наш капитан Георгий Джикия, защитник Николай Рассказов, наш большой друг и соратник, вратарь «Спартака» Артём Ребров, а также экс-футболисты нашего родного клуба Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров ?? Джи @georgiy_14 , Рассказ @nikolairasskazov_92 , Темыч @rebrov32 , Дэн @glushak8 , Комбарик @kombarov_23 - ОТ ДУШИ ?????? Спасибо за постоянную поддержку пляжному «Спартаку» @bsc_spartak ??? И в завершении СПАСИБО нашему главному эксперту по волонтёрству Антону Стременовскому @antonioitalianetcc ?? Сила в единстве, друзья! Вместе мы победим любую заразу! Один за всех ! @rellinka @rmaksim_ @lfkshturm_sv @vladimirkabytov @moi_gel_lac @mss081 @supporters_young @supporters_overhead