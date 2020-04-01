Президент РФС: клубы должны договориться с футболистами о снижении зарплат

Президент РФС Александр Дюков высказал мнение, что клубы должны договориться с футболистами о снижении зарплат из-за паузы, связанной с распространением коронавируса.

Фото: РИА Новости