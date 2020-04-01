"РФС признает эпидемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством, соревнования приостановлены по независящим от кого-либо причинам, тут нет вины клубов или организаторов соревнований. Мы считаем, что с учетом этого фактора сторонам надо прийти к компромиссу.
РФС подготовил предложения по поддержке клубов через облегчение налогового регулирования, создание условий для привлечения частного капитала. В ближайшее время собираемся обсудить их с правительством страны.
Мы очень ждем возвращения футбола. Футбол — главный вид спорта в мире. И первые сыгранные матчи станут символом того, что кризис преодолен", — цитирует Дюкова Sport24.
Ранее стало известно, что все футбольные матчи, которые проходят под эгидой РФС, приостановлены до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Сегодня пресс-служба "Спартака" объявила о том, что футболисты московского клуба согласились на снижение заработной платы на 40% во время вынужденной паузы в чемпионате по причине распространения коронавируса.
По самым актуальным данным в России зафиксировано 2 777 случаев заражения вирусом COVID-19. 24 человека погибло.
Общее число зараженных уханьским коронавирусом в мире превысило 880 000 человек. Скончалось более 44 000 человек.
Президент РФС: клубы должны договориться с футболистами о снижении зарплат
Президент РФС Александр Дюков высказал мнение, что клубы должны договориться с футболистами о снижении зарплат из-за паузы, связанной с распространением коронавируса.
Фото: РИА Новости
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