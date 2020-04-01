"Дружба с Хабибом? Это было бы громко сказано. Мы как-то через общих знакомых приветы друг другу передавали. Недавно он впервые прокомментировал мою публикацию. Я ему написал. Прикольно было. Я сразу подумал: если с ним на разборку ехать в "Тамбов", то можно спокойненько туда приезжать.
Кто бы как к Хабибу ни относился… Я тоже хочу, чтобы Хабиб выходил на бои с российским флагом, но это его выбор. Почему он не выходит с российским флагом — это его дело. Но он в любом случае делает большое наследие», — сказал Дзюба в трансляции Instagram Тины Канделаки.
Хабиб Нурмагомедов - непобеждённый российский боец смешанных единоборств, являющийся чемпионом организации UFC в легком весе. Чемпионский пояс Нурмагомедов завоевал в апреле 2018-го года, одолев в пятираундовом поединке Эла Яквинту.
После Хабиб провёл две успешных защиты пояса: против ирландского бойца Конора Макргегора и американца Дастина Порье, оба раза победив удушающим приемом.
18-го апреля у Хабиба запланирован бой с Тони Фергюсоном. Поединок может сорваться из-за карантина в связи с пандемией коронавируса, однако президент UFC Дэйна Уайт пообещал, что бой точно состоится в назначенную дату.
Дзюба: хочу, чтобы Хабиб выходил на бои с российским флагом, но это его дело
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Фото: © Ethan Miller
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