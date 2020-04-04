"Что касается переговоров с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат, то они идут конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время мы их завершим", — цитирует Медведева "Чемпионат".
"Зенит" лидирует в чемпионате России по футболу. "Сине-бело-голубые" набрали 50 очков после 22-х туров.
В настоящее время российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за распространения коронавируса.
Несколько дней назад стало известно, что в футболисты московского "Спартака" пошли на 40%-ное снижение заработной платы в апреле в связи с простоем в РПЛ. В других клубах нашей лиги также принимают меры в связи с тяжелой экономической ситуацией.
На сегодняшний день в РФ выявлен 4 731 случай заражения уханьским коронавирусом. От COVID-19 погибло 43 человека.
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Медведев рассказал, как в "Зените" проходят переговоры о снижении зарплаты
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возможное снижение заработных плат футболистов в связи с паузой в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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