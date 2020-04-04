Об этом сообщает Blick.
По версии издания, "Севилья" готова предложить 28-летнему швейцарцу контракт. Испанский клуб хотел арендовать игрока зимой, но "Ливерпуль" ответил отказом.
Ранее сообщалось, что в услугах Шакири заинтересован московский ЦСКА
В нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей в АПЛ и забил гол.
Источник: "Севилья" предложит контракт Шакири, которым интересовался ЦСКА
Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири попал в сферу интересов "Севильи".
Фото: РИА Новости
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