"Динамо" объявило об уменьшении зарплат футболистов на сорок процентов

Ранее сообщалось, что игроки отказывались идти на понижение зарплаты в 40%. По прежней информации инсайдеров, футболисты были готовы на уменьшение лишь в 20%.
Сообщается, что понижение будет действовать до возобновления тренировок.
- Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба. Команда проявила солидарность, - сообщается на официальном сайте клуба.
Прежде РФС продлил паузу российского футбола до 31 мая.
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