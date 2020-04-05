"Динамо" объявило об уменьшении зарплат футболистов на сорок процентов

Бело-голубые достигли договоренности с игроками.

Ранее сообщалось, что игроки отказывались идти на понижение зарплаты в 40%. По прежней информации инсайдеров, футболисты были готовы на уменьшение лишь в 20%.



Сообщается, что понижение будет действовать до возобновления тренировок.



- Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба. Команда проявила солидарность, - сообщается на официальном сайте клуба.



Прежде РФС продлил паузу российского футбола до 31 мая.



На данный момент в России уже более пяти тысяч заболевших.