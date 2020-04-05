Об этом игрок рассказал NPO Radio 1.
Футболист заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно ввел режим изоляции. Таким образом Тиль не мог вернуться в родную Голландию напрямую. Он признался, что ему посоветовали ехать через Петербург в Хельсинки и уже оттуда лететь в Амстердам.
- Была вероятность, что нам бы не удалось пересечь границу с Финляндией, - отметил Тиль.
Из-за этого "Спартак" нанял для игрока частный самолет. На нем футболист долетел до Берлина.
В текущем сезоне Тиль провел на поле 15 матчей, забил гол и сделал два ассиста.
Ранее РФС продлил паузу всех отечественных чемпионатов до 31 мая.
Тиль возвращался в Голландию на арендованном "Спартаком" самолёте
Стало известно, как хавбек красно-белых Гус Тиль попал на родину.
Фото: ФК "Спартак"
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