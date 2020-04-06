Карасёв: уверен, всё будет нормально, мы доиграем чемпионат

Российский арбитр Сергей Карасёв надеется, что чемпионат страны возобновится в июне.

- Уверены, всё будет нормально, мы доиграем чемпионат. Ожидали, что так и будет, особенно учитывая сложную ситуацию в мире. Ожидали, что в апреле и мае играть не будем. Надеемся, в июне или середине июня возобновим чемпионат. Но это моё мнение. С другими общаемся, надеемся на это, - цитирует судью "Матч Премьер".



Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. В стране зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 954 - за последние сутки. 406 человек выздоровело, 47 - умерло.