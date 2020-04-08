Ранее сообщалось, что футболисты клуба не готовы идти на сокращение зарплаты в 40% из-за приостановки чемпионата.
- Это точно не вопрос денег. Я не могу назвать жлобами игроков и тренеров "Локомотива", многих из них знаю лично. Они не жадные. Просто, видимо, пошли на принцип.
Когда к тебе так относятся весь сезон, а потом о чем-то просят, понятно, что это может вызвать негативную реакцию. Невыстроенные отношения, - цитирует Наумова "СЭ".
Также стало известно, что на понижение зарплат в клубе пошли пока что только руководители.
Напомним, чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. За минувшие сутки в стране зафиксировано 1175 случаев заболевания. Всего - 8672.
Наумов - о ситуации в "Локомотиве": это точно не вопрос денег. Футболисты пошли на принцип
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал ситуацию с зарплатами в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
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