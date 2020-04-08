"Доиграть чемпионат нужно при любых возможностях, неважно, со зрителями или без. Потому что иначе будет несправедливо – и чемпиона не определить, и места не будут распределены.
Думаю, ничего страшного с футболистами не произойдет, если следующий чемпионат начнется без паузы. Мы сейчас и так нормально отдыхаем", — цитирует Паршивлюка ТАСС.
Паршивлюк пополнил состав "Динамо" летом прошлого года на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего защитника 17 матчей за "Динамо" в РПЛ, в которых он отметился одной голевой передачей.
После 22-х туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Кирилла Новикова набрали 30 очков.
В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что футболисты "бело-голубых" пошли на 40%-ное снижение заработной платы до возобновления тренировочного процесса.
Паршивлюк: необходимо при любых возможностях доиграть чемпионат
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк высказался о необходимости закончить текущий сезон РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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