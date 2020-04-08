"Мог бы всю карьеру посвятить "Спартаку"? Конечно мог бы, почему бы и нет? Я уже в клубе сколько? Даже не могу точно подсчитать. Ммм, 13 лет я в "Спартаке". Я в шоке, так быстро время летит.
Сокращение зарплат? Непростая ситуация сейчас, мы все это знаем. Поэтому мы всей командой решили, что мы должны сделать этот шаг. Всё идеально. Надеюсь, что все будут здоровы. Зарплата — не проблема, тем более это наш любимый клуб", — заявил Бакаев в эфире Instagram-аккаунте "Спартака".
Ранее стало известно, что футболисты "Спартака" пошли на 40%-ное снижение зарплаты в период паузы в РПЛ, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
В нынешнем сезоне на счету Зелимхана Бакаева 8 голов и 12 результативных передач в 27-ми матчах за "Спартак" во всех турнирах.
Действующий контракт 23-летнего полузащитника с "красно-белыми" рассчитан до лета 2022-го года. Transfermarkt оценивает Бакаева в 8 миллионов евро.
Московский "Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков.
"Не проблема, это наш любимый клуб": Зелимхан Бакаев - о снижении зарплат в "Спартаке"
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал снижение заработных плат в московском клубе по причине пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Спартак"
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