- Хотел бы отметить работу Дмитрия Кириченко в "Ростове". Это известный футболист, известная личность у нас в России.
Думаю, ему есть что рассказать и предложить ребятам из "Ростова", поэтому движение вперёд у команды идёт.
Однако попасть в пятёрку будет тяжеловато, потому что она уже занята другими командами, - цитирует Рязанцева "Чемпионат".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:0. На данный момент южане располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.
Напомним, что в сентябре ростовчане назначили Дмитрия Кириченко на пост главного тренера, под его руководством команда не проигрывает в шести матчах чемпионата России кряду.