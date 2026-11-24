Экс-футболист "Ростова" Александр Рязанцев оценил работу Дмитрия Кириченко на посту главного тренера ростовчан.

Фото: ФК "Ростов"

Думаю, ему есть что рассказать и предложить ребятам из "Ростова", поэтому движение вперёд у команды идёт.