Напомним, права на 20-летнего норвежского футболиста принадлежат мадридскому "Реалу". С Эдегором Слуцкий работал в голландском "Витессе".
"Уверен, что Эдегор уже сейчас готов играть в "Реале". Это футболист высшего уровня. В любой команде он готов бороться за место в стартовом составе. Когда я увидел его на "Сантьяго Бернабеу", сразу понял, что он готов играть в основе. Он уверен в себе и силен психологически", - сказал Слуцкий.
Слуцкий уверен, что Эдегор уже сегодня готов играть в "Реале"
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в интервью изданию Sport.es высказал свое мнение о полузащитнике "Реала Сосьедад" Мартине Эдегоре.
Фото: ФК "Рубин"
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