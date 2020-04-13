Дмитрий Комбаров о возможной ликвидации "Крыльев": бурной реакции не было, были спокойны и ждали правду

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров прокомментировал ситуацию с возможной ликвидацией клуба.
Фото: soccernews
- Когда эта информация появилась, то в нашу командную группу эти новости тоже залетели. Мы обсудили всё, но быстро появилось опровержение из инсайдерских источников, что это просто вброс. Бурной реакции не было, были спокойны и ждали правду, которая нас успокоит. Потом сказали уже, что с клубом ничего не случится, — сказал игрок в эфире России 24.

Ранее пресс-служба самарцев опровергла информацию, что из-за долгов клуб будет ликвидирован. Также сообщалось, что игроки "Крыльев" пошли на снижение заработной платы из-за паузы в РПЛ.

Дмитрий Комбаров перешел в самарский клуб летом 2019 года на правах свободного агента. В футболке "Крыльев" игрок вышел на поле в 16 матчах РПЛ текущего сезона. Прошлой командой защитника является московский "Спартак".

В настоящий момент чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.


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Теги: Комбаров Д. Крылья Советов
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