"Ожидал, что будут не на таком позитиве". Евсеев рассказал про состояние легионеров "Уфы"

View this post on Instagram

Говорил сегодня с нашими иностранцами. Кстати, не все улетели по домам. Есть и те, кто остались в Уфе на время карантина. Настроение у всех неплохое. Ожидал, что будут не на таком позитиве. Поговорили о работе во время паузы, о тех решениях, которые были приняты клубом. Все относятся с пониманием к происходящему. Конечно, во время карантина непросто. Особенно тем, кто сидит в квартирах. Но все ежедневно тренируются, кто-то даже рано утром успевает сделать небольшую пробежку. Йокич, Бизяк, Вомбергар и Неделчару улетели одним самолётом с другими игроками премьер-лиги. Все отдают себе отчёт, что вернувшись в Россию, они 14 дней проведут на карантине. Но сейчас они дома, с близкими, что очень важно. Рвутся в бой. Подождём ещё немного. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев