"Ожидал, что будут не на таком позитиве". Евсеев рассказал про состояние легионеров "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев пообщался с легионерами клуба во время карантина.

44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне клуб идёт на девятом месте турнирной таблицы с 27 очками.Чемпионат России по футболу был приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса в мире.