Набиль Бенталеб может продолжить карьеру в России

Как сообщает Goal, полузащитник "Шальке" Набиль Бенталеб может продолжить карьеру в России.

Фото: weltfussball.de

По данным источника, 25-летний футболист, который с января 2020 года выступает за "Ньюкасл" на правах аренды, в ближайшее трансферное окно может перейти в один из российских клубов. Также Бенталебом интересуются клубы из Китая и Саудовской Аравии.



Не исключено, что "Ньюкасл" выкупит футболиста за сумму более 10 млн евро.