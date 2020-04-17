- Сократили ли мне зарплату? Да, на 30 процентов. Как отреагировала? Спокойно. Знаю, что происходит в других клубах и у нас все более или менее нормально. Это еще минимальный процент, который могут снять.
Футболисты не согласны? Они должны понимать, что игр нет, дохода нет и клубам сейчас реально тяжело. Чтобы держаться на плаву, нужно чем-то жертвовать, - приводит слова Вяхиревой СЭ.
Источник: главу РЖД рассердили слова Семина о зарплатах футболистов. Тренера могут уволить в конце сезона
Из-за пандемии ряд клубов РПЛ объявил о сокращении зарплат футболистов. С соответствующими заявлениями выступили "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Рубин", "Арсенал", "Ахмат" и "Сочи".
Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Гандболистка Вяхирева: футболисты не согласны с сокращением зарплат? Нужно чем-то жертвовать
Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева выразила мнение по поводу сокращения зарплат спортсменов.
Фото: 24СМИ
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