"Шюррле – по сути, вариант Маркизио. Безусловно, это футболисты с именем. Но в карете прошлого ехать нельзя. В спорте живут здесь и сейчас.
Не могу сказать, что немец в "Спартаке" играл без желания. Да и опыта ему не занимать. Но интенсивности не хватало. Приглашение Шюррле – это не очень удачный опыт, потерянные деньги...
Он просто не потянул по игровым качествам. Ну что тут еще рассуждать? Его футбольный пик уже пройден. Спорт – жестокая штука. Ты играешь, пока есть силы, пока организм позволяет.
Таков нынешний уровень его мастерства. Да, голова у него на поле думает. Но ноги не поспевают. Оказался не готов к скоростям РПЛ", — цитирует Орлова"Спорт-Экспресс".
Ранее гендиректор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что клуб не будет подписывать контракт с немецким полузащитником Андре Шюррле.
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать
Напомним, Андре Шюррле находится в "Спартаке" в аренде до конца текущего сезона. 29-летний футболист принадлежит "Боруссии" из Дортмунда. По окончании арендного соглашения "красно-белые" имеют право выкупить трансфер Шюррле.
В сезоне 2019/2020 Шюррле забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачах в 18-ти матчах за "Спартак".
Орлов: Шюррле оказался не готов к скоростям РПЛ. Это, по сути, вариант Маркизио
Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал тот факт, что "Спартак" не будет выкупать Андре Шюррле.
Фото: РИА Новости
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