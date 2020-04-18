Кварацхелия: Слуцкий - хороший и современный тренер

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким.
Фото: Матч ТВ
"Я рад работать с такими человеком и, главное, хорошим тренером. Он знает подход к каждому игроку и проводит с нами интересные занятия. Я многому у него учусь каждый день. Слуцкий добился серьезных успехов в московском ЦСКА, тренировал сборную России, английский и голландский клубы. Одним словом, он современный и хороший тренер.

Если вы помните, когда сезон возобновился в этом году, я получил две желтые карточки перед перерывом в первом тайме, из-за этого меня удалили. Ни одному тренеру это не понравится, никто тебя за это не похвалит. Естественно, после игры Слуцкий провел со мной беседу, но проявил такую человечность и так мне все объяснял, что я еще лучше увидел, насколько он ко мне хорошо относится", — цитирует Кварацхелию Lelo.ge.

Хвича Кварацхелия выступает за "Рубин" с лета 2019-го года, присоединившись к клубу на правах свободного агента. Ранее грузинский полузащитник выступал за московский "Локомотив".

Действующий контракт 19-летнего футболиста с "Рубином" рассчитан до 2024-го года.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 2 гола и одна результативная передача в 19-ти матчах в РПЛ.

"Рубин" после 22-х туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Леонида Слуцкого, который возглавил клуб в конце прошлого года, набрали 23 очка. В первой части сезона "Рубин" тренировал Роман Шаронов.


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Теги: Кварацхелия Рубин Слуцкий
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