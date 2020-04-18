Два игрока "Краснодара" организовали вечеринку с алкоголем и непонятным газом (видео)

Два футболиста "Краснодара" Вандерсон и Кайо в ночь с пятницы на субботу организовали вечеринку.
Фото: © ФК "Краснодар"
По данным Metaratings, Вандерсон употреблял алкоголь, вдыхал в себя какой-то непонятный газ, а также курил кальян. Вечеринка транслировалась в прямом эфире в Инстаграме. Позже запись была удалена.

Напомним, чемпионат России из-за пандемии коронавируса был приостановлен как минимум до 31 мая. Все клубы находятся на карантине.

"Краснодар" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 41 очко.



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Теги: Краснодар Вандерсон Кайо
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