Два игрока "Краснодара" организовали вечеринку с алкоголем и непонятным газом (видео)

Два футболиста "Краснодара" Вандерсон и Кайо в ночь с пятницы на субботу организовали вечеринку.

Фото: © ФК "Краснодар"