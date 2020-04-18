"Была детская обида на них. А сейчас я "Спартак" не люблю. Конкурирую с ними. Ни в "Зените", ни в "Динамо" "Спартак" не любят. На поле я злой на них. В повседневной жизни без разницы.
В "Динамо" нам нельзя было выходить на поле в красных бутсах. Однажды прислали красные бутсы, пришлось перекрашивать. В "Динамо" сказали, что не смогу в них играть", - сказал Кокорин в прямом эфире в инстаграме с Нобелем Арустамяном.
Напомним, арендное соглашение Кокорина с "Сочи" рассчитано до конца текущего сезона.
Кокорин: была детская обида на "Спартак". А сейчас я не люблю их
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, на правах аренды выступающий за "Сочи", высказался о "Спартаке".
Global Look Press
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