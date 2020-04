Евсеев: дуэль с Гиггзом была самой памятной в футболе

View this post on Instagram

Продолжаю свой алфавит. Искал другое слово на букву Г - и никак. Только это. Гиггз. Самая моя памятная дуэль в футболе. Мы оба и так были как звери. Путевка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж. А тут ещё мой подкат. Шипами в икру. Сбоку, ниже колена. Шли на мяч. Видел, что он успевает чуть раньше. Но я не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Все-таки это футбол, не драка. Гиггз после этого завёлся. Так против него, наверное, давно не играли. Если играли вообще. Он ответил тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь. Потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Но при этом тоже ломать меня не хотел. Бил на грани травмы. Зла на него не держал. Как и он на меня. Перед игрой в Уэльсе руки мы друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда он мяч, ушедший за бровку, нарочно в меня ударил. Звал Гиггза на свой прощальный матч, он обещал приехать, но в последний момент не смог. А ещё у меня была дуэль с Зиданом. Когда я зубами ему в лысину вцепился и кровь пустил. Вот думаю, З в моем алфавите это Зидан или нет? Ещё не решил. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #сборнаяроссии #евсеев