Евсеев: дуэль с Гиггзом была самой памятной в футболе

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что противостояние с Райаном Гиггзом в стыковых матчах к Евро-2004 стало для него самым памятным в футболе.
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Продолжаю свой алфавит. Искал другое слово на букву Г - и никак. Только это. Гиггз. Самая моя памятная дуэль в футболе. Мы оба и так были как звери. Путевка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж. А тут ещё мой подкат. Шипами в икру. Сбоку, ниже колена. Шли на мяч. Видел, что он успевает чуть раньше. Но я не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Все-таки это футбол, не драка. Гиггз после этого завёлся. Так против него, наверное, давно не играли. Если играли вообще. Он ответил тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь. Потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Но при этом тоже ломать меня не хотел. Бил на грани травмы. Зла на него не держал. Как и он на меня. Перед игрой в Уэльсе руки мы друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда он мяч, ушедший за бровку, нарочно в меня ударил. Звал Гиггза на свой прощальный матч, он обещал приехать, но в последний момент не смог. А ещё у меня была дуэль с Зиданом. Когда я зубами ему в лысину вцепился и кровь пустил. Вот думаю, З в моем алфавите это Зидан или нет? Ещё не решил. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #сборнаяроссии #евсеев

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Напомним, что сборная России обыграла команду Уэльса в стыковых матчах к чемпионату Европы 2004-го года с общим счётом 1:0.

Первая игра в России закончилась вничью - 0:0, а в ответной игре в Кардиффе победу нашей сборной принес Вадим Евсеев, забивший единственный гол на 22-й минуте встречи.

Вадим Евсеев работает главным тренером "Уфы" с 2019-го года.


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Теги: Евсеев Уфа Гиггз
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