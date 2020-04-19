Евсеев: дуэль с Гиггзом была самой памятной в футболе

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что противостояние с Райаном Гиггзом в стыковых матчах к Евро-2004 стало для него самым памятным в футболе.