Газинский: гимн Лиги чемпионов звучал над стадионом в Краснодаре не последний раз

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский вспомнил выступление команды в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" в нынешнем сезоне дебютировал в Лиге чемпионов, не не смог попасть в групповой этап, вылетев от "Олимпиакоса" в последней стадии квалификации.

— Для любого болельщика — это суперожидаемый момент. Но и для нас, для футболистов, он был не менее ожидаемым. Учитывая, что мы ни разу не играли в этом турнире.

Жалко, что не продвинулись дальше. Но я скажу так: гимн Лиги чемпионов звучал над стадионом в Краснодаре не последний раз. Я считаю, что и клуб, и наша команда должны доказывать это — как минимум на футбольном поле, — рассказал полузащитник в эфире телеканала "Матч ТВ".

30-летний Газинский выступает за "Краснодар" с 2013 года. В нынешнем сезоне из-за травм он сыграл лишь в четырех матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, все европейские чемпионаты, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, были приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса в мире. Лишь в белорусском чемпионате сезон не был остановлен.


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Теги: Краснодар Газинский Коронавирус
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