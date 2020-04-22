"Краснодар" в нынешнем сезоне дебютировал в Лиге чемпионов, не не смог попасть в групповой этап, вылетев от "Олимпиакоса" в последней стадии квалификации.
— Для любого болельщика — это суперожидаемый момент. Но и для нас, для футболистов, он был не менее ожидаемым. Учитывая, что мы ни разу не играли в этом турнире.
Жалко, что не продвинулись дальше. Но я скажу так: гимн Лиги чемпионов звучал над стадионом в Краснодаре не последний раз. Я считаю, что и клуб, и наша команда должны доказывать это — как минимум на футбольном поле, — рассказал полузащитник в эфире телеканала "Матч ТВ".
30-летний Газинский выступает за "Краснодар" с 2013 года. В нынешнем сезоне из-за травм он сыграл лишь в четырех матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, все европейские чемпионаты, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, были приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса в мире. Лишь в белорусском чемпионате сезон не был остановлен.
Газинский: гимн Лиги чемпионов звучал над стадионом в Краснодаре не последний раз
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский вспомнил выступление команды в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!